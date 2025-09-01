Собчак раскрыла, какой период в России считает самым прекрасным: «Никогда не вернется»

Телеведущая Ксения Собчак призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что считает период 2000-х годов самым ярким временем в истории России.

В ответ на вопросы интернет-пользователей о ностальгии по нулевым годам Собчак подтвердила, что действительно скучает по той эпохе.

«Это было самое жирное, веселое, безбашенное [время]. И главное, давайте честно, это просто была моя молодость. То время ушло навсегда, и оно никогда не вернется по разным причинам», — заявила блогерша.

По словам Собчак, та эпоха безвозвратно ушла, а сейчас россияне переживают совершенно новую эру. Она призналась, что о периоде нулевых будет рассказывать своему сыну как о важном этапе в истории России.

«Так что, друзья, сейчас будем жить в совершенно ином мире. А о нулевых я буду рассказывать сыну, как о том времени, которое все-таки было в России. И оно было прекрасным», — подытожила телеведущая.

29 августа Собчак матом ответила на сообщения об опосредованной причастности к требованиям отменить концерт группы «Ленинград». Она процитировала сообщение издания «Вести Воронеж», в котором сказано, что «адвокат Собчак потребовал отменить концерт группы «Ленинград» в Воронеже».

