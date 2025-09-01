На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собчак раскрыла, какой период в России считает самым прекрасным: «Никогда не вернется»

Телеведущая Ксения Собчак назвала нулевые годы золотым веком России
true
true
true

Телеведущая Ксения Собчак призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что считает период 2000-х годов самым ярким временем в истории России.

В ответ на вопросы интернет-пользователей о ностальгии по нулевым годам Собчак подтвердила, что действительно скучает по той эпохе.

«Это было самое жирное, веселое, безбашенное [время]. И главное, давайте честно, это просто была моя молодость. То время ушло навсегда, и оно никогда не вернется по разным причинам», — заявила блогерша.

По словам Собчак, та эпоха безвозвратно ушла, а сейчас россияне переживают совершенно новую эру. Она призналась, что о периоде нулевых будет рассказывать своему сыну как о важном этапе в истории России.

«Так что, друзья, сейчас будем жить в совершенно ином мире. А о нулевых я буду рассказывать сыну, как о том времени, которое все-таки было в России. И оно было прекрасным», — подытожила телеведущая.

29 августа Собчак матом ответила на сообщения об опосредованной причастности к требованиям отменить концерт группы «Ленинград». Она процитировала сообщение издания «Вести Воронеж», в котором сказано, что «адвокат Собчак потребовал отменить концерт группы «Ленинград» в Воронеже».

Ранее Галкин поностальгировал о съемках в России с Ивлеевой и рэпером с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами