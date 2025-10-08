«Мы живем в России»: Собчак пришлось удалить интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым

Роспотребнадзор потребовал удалить интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым с YouTube-канала Собчак из-за ЛГБТ-пропаганды*. Герой интервью отметил, что Ксения позвонила и извинилась перед ним. Журналист Олег Кашин** намекнул, что подобная участь может грозить и интервью с Алексеем Арестовичем. Юрист Михаил Салкин отметил, что за беседу с последним Собчак может грозить до восьми лет лишения свободы, если докажут, что она передавала ему деньги.

Журналистка Ксения Собчак удалила с YouTube-канала «Осторожно: Собчак» интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым, так как ей пришло предписание Роскомнадзора: ведомство нашло в нем признаки ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом Собчак сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России. Приношу извинения и герою, и зрителям за это вынужденное удаление», — написала Собчак.

Она также сделала репост комментария журналиста Олега Кашина (признан в РФ иностранным агентом), в котором он намекнул, что один из героев недавнего интервью Собчак — бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович — может иметь нетрадиционную ориентацию. На что журналистка попросила его «не стучать и сплюнуть». После интервью Арестовича повторно объявили в розыск в России.

Реакция Сергея Григорьева-Апполонова

Сергей Григорьев-Апполонов в беседе с «Дождем» пошутил, что хотел надеть черную водолазку, делая намек на извинения участников «Голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, но понял, что все водолазки у него прозрачные, поэтому остановился на белой блузке. По его словам, он ожидал и худшего варианта развития событий.

«Я даже удивился, что вообще интервью вышло. Мы записывали интервью в начале июня, очень долго оно монтировалось. Я уже думал, что, наверное, оно не выйдет. Ксения мне сразу сказала после интервью, что будет проверять все с юристами, чтобы соответствовать законодательству Российской Федерации. В какой-то момент времени они перестали выходить на связь, где-то в конце августа Ксения сказала, что интервью выйдет», — сказал музыкант.

Сергей Григорьев-Апполонов уточнил, что утром ему позвонила Собчак и сообщила о вынужденном удалении интервью. Она перед ним извинилась, объяснив свою позицию тем, что живет в России. По словам блогера, он понимает, что Собчак живет в РФ, поэтому во время интервью избегал острых тем. При этом сам он считает, что пропаганды в интервью нет, так как в нем он рассказывает, насколько тяжело быть ЛГБТ-персоной.

Восемь лет колонии

Юрист Михаил Салкин заявил «Абзацу», что Собчак могут приговорить к восьми годам лишения свободы за ее интервью с Арестовичем, поскольку он признан экстремистом и террористом:

«Брать интервью у лица, включенного в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, не запрещено. Но если окажется, что интервьюер давал деньги лицу из этого перечня, то тут возможна ответственность за финансирование экстремистской деятельности (статья УК РФ 282.3). А это штраф от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы от трех до восьми лет».

Кроме этого, публично нельзя распространять высказывания с признаками экстремизма внесенных в подобные реестры лиц. Это могут расценить как распространение экстремистских материалов или как публичное оправдание терроризма.

Племянник «Рыжего» из «Иванушек»

Сергей Григорьев-Апполонов родился в Саратове, он приходится двоюродным племянником солисту группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову. Сергей также с детства занимается музыкой. Сейчас он живет в Европе вместе с бывшим мужем сестры дяди. Еще в 2018 году они создали музыкальную группу AppolonovGang.

Весной 2025 года активисты движения «Сорок сороков» потребовали запретить участникам AppolonovGang въезд в Россию, поскольку, по их мнению, они пропагандируют ЛГБТ. Общественники считают, что Сергей состоит в любовных отношениях с бывшим мужем своей двоюродной тети.