Звезда американских комедий с индийским происхождением высмеял политику Трампа

Американский актер и комик с индийским происхождением Азиз Ансари в вечернем шоу Джимми Киммела высмеял политику президента США Дональда Трампа.

Ансари признался, что до сих пор не посещал Лос-Анджелес с тех пор, как начались массовые депортации мигрантов при втором президентстве Трампа. Артист пошутил, что постоянно носит с собой паспорт на случай, если «люди не видели его шоу».

«Хотя, думаю, было бы здорово, если бы меня схватили (миграционные службы). Потому что бы получилось бы такое невероятное вирусное видео. Все бы люди писали: «О боже мой! Это же тот чувак из «Парки и зоны отдыха». Он же снял сериал «Мастер не на все руки». «О боже мой», они арестовали Кумэйла Нанджиани (пакистано-американский комик и актер – «Газета.Ru»)», — отметил артист.

Азиз Ансари наиболее известен ролью Тома Хэверфорда в сериале «Парки и зоны отдыха». Он является автором, режиссером, сценаристом и актером проекта «Мастер не на все руки». Картина удостоилась премий «Эмми» и «Золотой глобус».

