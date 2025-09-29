Егор Крид познакомился с Дональдом Трампом-младшим: «Круто пообщались»

Певец Егор Крид пообещал встретиться с Трампом-младшим в США

Певец Егор Крид сообщил в Telegram-канале, что познакомился с Дональдом Трампом-младшим.

«Мы отлично провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще!» — поделился артист.

Крид вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым подготовил для Трампа-младшего масштабное музыкально-спортивное мероприятие.

По словам Крида, он обязательно увидится с Трампом-младшим в США. Как отметил певец, он также будет рад встрече в Москве.

Дональд Трамп-младший является старшим сыном президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

Ранее Егор Крид пришел в храм на фоне скандала с концертом.