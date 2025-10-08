Рэпер Macan может начать служить с Глебом Калюжным

Mash: рэпера Macan могут направить в полк с Глебом Калюжным

Рэпера Macan (Андрей Косолапов — настоящее имя) могут направить в элитный полк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент Macan прошел медкомиссию. Ему поставили категорию должности «А». Это значит, что артист может отправиться как в ВДВ, так и на флот.

По заявлению издания, рэпера могут направить в Семеновский полк, где сейчас проходит службу актер Глеб Калюжный. Отмечается, что военкомат может пойти навстречу музыканту при высказывании пожеланий по роду войск.

6 октября Macan сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не врать желтым СМИ. Он уверил, что никто не прятался от армии.

Telegram-канал Mash писал, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

