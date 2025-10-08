На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рэпер Macan может начать служить с Глебом Калюжным

Mash: рэпера Macan могут направить в полк с Глебом Калюжным
true
true
true
close
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Macan (Андрей Косолапов — настоящее имя) могут направить в элитный полк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент Macan прошел медкомиссию. Ему поставили категорию должности «А». Это значит, что артист может отправиться как в ВДВ, так и на флот.

По заявлению издания, рэпера могут направить в Семеновский полк, где сейчас проходит службу актер Глеб Калюжный. Отмечается, что военкомат может пойти навстречу музыканту при высказывании пожеланий по роду войск.

6 октября Macan сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не врать желтым СМИ. Он уверил, что никто не прятался от армии.

Telegram-канал Mash писал, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Ранее рэпера Macan призвали запретить в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами