Macan решил отправиться на службу в армию

Российский рэпер Андрей Косолапов, который наиболее известен под псевдонимом Macan, сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — заявил он.

До этого адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин заявил, что Macan сможет избежать наказания по делу об уклонении от армии, если у него есть уважительные причины.

Адвокат посоветовал не затягивать с явкой в военкомат и уточнил, что при невозможности прийти самому стоит отправить представителя.

Telegram-канал Mash писал, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Ранее в рэпера Macan обнаружили 40 нарушений ПДД за месяц.