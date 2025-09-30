На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рэпера Macan призвали запретить в России: «Пытается усидеть на двух стульях»

Глава ФБПК Бородин обвинил рэпера Macan в лжепатриотизме
true
true
true
close
Telegram-канал «MACAN»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с «Абзацем» призвал запретить рэпера Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя).

Бородин обвинил Косолапова в лжепатриотизме. По мнению мужчины, артист зарабатывает в России денег, прикрываясь патриотизмом.

«Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах. Этот человек не заслуживает уважения среди мужчин и соотечественников. Если его сейчас объявят в розыск, компетентные органы быстро исправят данную ситуацию», — заявил Бородин.

В сентябре глава ФБПК призвал запретить группу «Воровайки».

По мнению Бородина, «Вороваек» можно «спокойно отменить» из-за песни «Хоп, мусорок». Глава ФБПК считает, что такие треки о силовиках недопустимы. Он уверен, что во время СВО артисты должны петь исключительно патриотичные композиции. Мужчина пообещал приложить все усилия для проверки коллектива.

В ответ директор «Вороваек» Иван Лушников заявил, что Бородин поверхностно знает творчество коллектива. Мужчина напомнил, что у группы есть песня «Спасибо русскому солдату». По словам директора, «Вороваек» любят как российские бойцы в зоне СВО, так и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Путина попросили лишить Пугачеву звания народной артистки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами