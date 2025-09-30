Рэпера Macan призвали запретить в России: «Пытается усидеть на двух стульях»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с «Абзацем» призвал запретить рэпера Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя).

Бородин обвинил Косолапова в лжепатриотизме. По мнению мужчины, артист зарабатывает в России денег, прикрываясь патриотизмом.

«Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах. Этот человек не заслуживает уважения среди мужчин и соотечественников. Если его сейчас объявят в розыск, компетентные органы быстро исправят данную ситуацию», — заявил Бородин.

В сентябре глава ФБПК призвал запретить группу «Воровайки».

По мнению Бородина, «Вороваек» можно «спокойно отменить» из-за песни «Хоп, мусорок». Глава ФБПК считает, что такие треки о силовиках недопустимы. Он уверен, что во время СВО артисты должны петь исключительно патриотичные композиции. Мужчина пообещал приложить все усилия для проверки коллектива.

В ответ директор «Вороваек» Иван Лушников заявил, что Бородин поверхностно знает творчество коллектива. Мужчина напомнил, что у группы есть песня «Спасибо русскому солдату». По словам директора, «Вороваек» любят как российские бойцы в зоне СВО, так и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Путина попросили лишить Пугачеву звания народной артистки.