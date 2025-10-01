На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Macan грозят уголовное дело и тюрьма

От рэпера Macan потребовали явиться в военкомат под угрозой уголовного дела
true
true
true
close
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперу Макану (Macan, настоящее имя Андрей Косолапов) грозят уголовное дело и тюрьма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках.

В случае, если артист проигнорирует ее и не явится в военкомат до 20 октября, против него возбудят уголовное дело за уклонение, объявят в федеральный розыск, заблокируют счета. По таким делам уклоняющимся от призыва грозят 2 года лишения свободы.

Сейчас Косолапов находится в гастрольном туре.

В августе Macan получил 40 штрафов за нарушение ПДД за месяц. Macan оштрафовали на сумму общей суммой 84,5 тысяч рублей. Отмечается, что певец 30 раз превысил скорость, а также 10 раз неправильно парковался. На данный момент исполнителю осталось погасить 14 взысканий на 22 тысяч рублей.

Ранее защита попросила суд оправдать писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами