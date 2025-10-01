Macan грозят уголовное дело и тюрьма

Рэперу Макану (Macan, настоящее имя Андрей Косолапов) грозят уголовное дело и тюрьма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках.

В случае, если артист проигнорирует ее и не явится в военкомат до 20 октября, против него возбудят уголовное дело за уклонение, объявят в федеральный розыск, заблокируют счета. По таким делам уклоняющимся от призыва грозят 2 года лишения свободы.

Сейчас Косолапов находится в гастрольном туре.

В августе Macan получил 40 штрафов за нарушение ПДД за месяц. Macan оштрафовали на сумму общей суммой 84,5 тысяч рублей. Отмечается, что певец 30 раз превысил скорость, а также 10 раз неправильно парковался. На данный момент исполнителю осталось погасить 14 взысканий на 22 тысяч рублей.

Ранее защита попросила суд оправдать писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).