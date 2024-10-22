Медвежонок Паддингтон получил британский паспорт

Министерство внутренних дел Великобритании выдало медвежонку из серии книг и фильмов «Приключения Паддингтона» британский паспорт. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы написали в Министерство спросить, могут ли Паддингтону выписать копию паспорта, и они выдали настоящий паспорт, единственный в своем роде. Кто бы мог подумать, что у МВД есть чувство юмора, но его официально записали как медведя», — говорит продюсер нового фильма о медвежонке Роб Силва.

Медвежонок получил паспорт, чтобы отправиться в Перу навестить тетю в третьей части фильма «Приключения Паддингтона», которая выйдет на экраны в ноябре 2024 года. В паспорте он записан как Паддингтон Браун, гражданин Великобритании, родившийся 25 июня неизвестного года в Перу.

На фото в паспорте Паддингтон изображен с высунутым языком.

«Приключения Паддингтона» — одна из самых успешных кинофраншиз в мире. При среднем бюджете в $50 млн первый фильм заработал в мировом прокате $282,3 млн, а вторая часть — $227,9 млн.

Режиссером третьей части выступил Дагал Уилсон. В каст вошли Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Оливия Колман, Джули Уолтерс и другие.

До этого сообщалось, что Оливия Колман сыграет жизнерадостную монахиню, управляющую домом для престарелых медведей. Антонио Бандерас исполнит роль Хантера Кэбота, лихого и бесстрашного капитана речного судна, который предлагает помочь семье Браун в их перуанском приключении.

Ранее Оливия Колман заявила, что ей платили бы больше, если бы она была мужчиной.