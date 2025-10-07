На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С Мити Фомина потребовали более полумиллиона рублей через суд

«Страсти»: с певца Фомина потребовали взыскать 550 тысяч рублей через суд
С певца Мити Фомина потребовали более полумиллиона рублей через суд. Об этом сообщает портал «Страсти».

На Фомина подали иск две компании — «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство». Причиной обращения в суд стало нарушение артистом исключительных прав. Подробности не уточняются.

«Национальное музыкальное издательство» хочет получить от Фомина компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Также «Первое музыкальное издательство» требует взыскать с певца 150 тысяч рублей за нарушение исключительных прав.

В октябре 2024 года Фомин купил новую квартиру в Москве в районе Кутузовского проспекта. Артист планировал сдавать жилье.

По его словам, он выбрал квартиру из-за вида на Москву-реку, который открывается из окон. «Пятый канал» уточнил, что жилье обошлось артисту в 40 млн рублей. Фомин признался, что оно куплено в ипотеку, сам он вложил в нее более половины от общей суммы.

Ранее сообщалось, что Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) грозит штраф за нарушение деятельности иноагента.

