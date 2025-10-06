На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ТАСС: с сайта МХАТ убрали Кехмана из списка руководителей театра
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Владимира Кехмана убрали из списка руководителей МХАТ им. Горького на официальном сайте театра. Об этом говорится на сайте культурного учреждения.

На сайте театра Кехман значился генеральным директором вплоть до 6 октября. На данный момент в списке руководителей МХАТ остались народная артистка СССР Татьяна Доронина (президент) и Галина Полищук (главный режиссер).

Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на источник писал, что Кехмана сняли с должности генерального директора МХАТ имени Горького. При этом официальных комментариев по данному вопросу не поступало.

В конце июля Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении Кехмана. Как писала тогда «Фонтанка», дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении мужчины было возбуждено 28 июля, зеркальное уголовное дело, сообщало издание, возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТ. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Ранее Собчак назвала возможную причину снятия Кехмана с должности руководителя МХАТ.

