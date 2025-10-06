Владимира Кехмана убрали из списка руководителей МХАТ им. Горького на официальном сайте театра. Об этом говорится на сайте культурного учреждения.

На сайте театра Кехман значился генеральным директором вплоть до 6 октября. На данный момент в списке руководителей МХАТ остались народная артистка СССР Татьяна Доронина (президент) и Галина Полищук (главный режиссер).

Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на источник писал, что Кехмана сняли с должности генерального директора МХАТ имени Горького. При этом официальных комментариев по данному вопросу не поступало.

В конце июля Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении Кехмана. Как писала тогда «Фонтанка», дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении мужчины было возбуждено 28 июля, зеркальное уголовное дело, сообщало издание, возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТ. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Ранее Собчак назвала возможную причину снятия Кехмана с должности руководителя МХАТ.