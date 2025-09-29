На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собчак назвала возможную причину снятия Кехмана с должности руководителя МХАТ

Телеведущая Собчак: Кехмана сняли с должности из-за испорченных отношений с Пиотровским
true
true
true
close
Telegram-канал «СОБЧАК»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предположила в Telegram-канале, что снятие Владимира Кехмана с должности генерального директора МХАТ имени Горького связано с ухудшением отношений с гендиром Государственного музея «Эрмитаж» Михаилом Пиотровским.

Собчак ссылалась на свои источники. Она не уточнила, какие.

«Такой жесткий наезд на Кехмана может быть связан с контрактом по петербургской Бирже и испорченными отношениями с Пиотровским», — заявила телеведущая.

В конце июля Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении Кехмана. Как писала тогда «Фонтанка», дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении Кехмана возбуждено 28 июля, зеркальное уголовное дело, сообщало издание, возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТ. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Ранее у Игоря Николаева нашли налоговые задолженности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами