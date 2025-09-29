Собчак назвала возможную причину снятия Кехмана с должности руководителя МХАТ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предположила в Telegram-канале, что снятие Владимира Кехмана с должности генерального директора МХАТ имени Горького связано с ухудшением отношений с гендиром Государственного музея «Эрмитаж» Михаилом Пиотровским.

Собчак ссылалась на свои источники. Она не уточнила, какие.

«Такой жесткий наезд на Кехмана может быть связан с контрактом по петербургской Бирже и испорченными отношениями с Пиотровским», — заявила телеведущая.

В конце июля Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении Кехмана. Как писала тогда «Фонтанка», дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении Кехмана возбуждено 28 июля, зеркальное уголовное дело, сообщало издание, возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТ. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Ранее у Игоря Николаева нашли налоговые задолженности.