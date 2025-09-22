На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка SEREBRO захотела поучаствовать в «Интервидении»

Певица Серябкина призналась, что хочет спеть на «Интервидении»
true
true
true
close
Пресс-служба артистки

Певица Ольга Серябкина призналась в Telegram-канале, что хотела бы поучаствовать в международном конкурсе «Интервидение».

По словам Серябкиной, она не хочет участвовать в музыкальных конкурсах, однако для «Интервидения» готова сделать исключение.

«Вчера на «Интервидении», когда я ощутила этот дух соревнования с одной стороны и праздник музыки с другой, поняла, что я бы рискнула поучаствовать в таком масштабном мероприятии еще раз», — поделилась артистка.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

Ранее Садальский назвал Shaman кринжем после «Интервидения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами