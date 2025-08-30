Минобороны наградило медалью известного российского актера

Художественный руководитель Московского губернского театра (МГТ) народный артист России Сергей Безруков был награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, вместе с Безруковым награду получила актриса МГТ заслуженная артистка РФ Галина Бокашевская.

В приказе министерства говорится, что Безруков и Бокашевская внесли «большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач специальной военной операции, и членов их семей». Приказ о награждении зачитал военнослужащий на сборе труппы в театре.

До этого Безруков опубликовал редкое фото с женой, которая родила от него троих детей. Актер публично поздравил Анну Матисон с днем рождения.

Звезда сериала «Бригада» в 2016 году женился на Матисон. Влюбленные отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения. А в марте 2023 года пара обвенчалась.

Ранее Безруков захотел поставить памятник Есенину в Ташкенте.