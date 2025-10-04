«Пообещал вернуться»: Тимбалэнда покорили пельмени и улыбчивые россияне

Американский рэпер и продюсер Тимоти Закери Мосли, известный как Тимбалэнд, признался Mash, что его впечатлила русская кухня, из которой он успел попробовать борщ, блины и пельмени.

Музыкант отметил, что в РФ блюда русской кухни отличаются от тех, что подают в США. Особое внимание Тимбалэнд уделил пельменям, назвав их простым, но наполненным глубоким смыслом блюдом.

«Больше всего в Москве меня впечатлила чистота и архитектура города. Еда тоже вкусная. Ну и люди. Они здесь очень добрые и гостеприимные. Никто не хмурится, а все улыбаются», — отметил он.

Мосли был приятно удивлен высоким уровнем вовлеченности российской публики в музыкальную культуру.

«Плюс — пообещал нам, что вернется в Россию», — сказано в посте.

О том, что рэпер прибыл в Москву, стало известно 3 октября. Музыкант выступил на закрытом мероприятии за 500 тысяч долларов (40,5 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»).

В аэропорту артиста встречал кортеж из премиальных автомобилей: Mercedes V-Class, Range Rover и люксового Maybach, а после его разместили в «особом» номере отеля Radisson. При этом, отмечает Mash, райдер у Тимбалэнда оказался скромным — вода, сок, крекеры, сыр, фрукты и пол-литра антисептика.

Четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Тимбалэнд зарекомендовал себя как рэпер, продюсер, аранжировщик и автор песен. За свою карьеру он успел поработать с Джастином Тимберлейком («Give It To Me»), Нелли Фуртадо («Say It Right»), Мадонной («4 Minutes»), OneRepublic («Apologize») и 50 Cent («Ayo Technology»).

