Создатель хита «Cadillac» Моргенштерн полетел в Европу эконом-классом

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) объявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о старте европейского турне, первым пунктом которого станет концерт на Мальте.

«Тур объявляется открытым. Мальта, завтра орем!» — лаконично написал музыкант.

Моргенштерн сопроводил анонс снимком из самолета, благодаря которому выяснилось, что артист полетел на Мальту в эконом-классе. Рэпер, который в прошлом предпочитал исключительно частные самолеты и бизнес-класс, сидел в салоне среди «обычных» пассажиров, а на столике перед ним можно заметить еду из ресторана быстрого питания.

17 сентября Моргенштерн сообщил в Telegram-канале, что получил визу в Европу, где не выступал порядка пяти лет. Артист объявил международный тур.

Концерты пройдут с октября по ноябрь на Мальте, в Мюнхене, Бухаресте, Берлине, Осло, Стокгольме, Хельсинки, Таллине, Риге, Вроцлаве, Гданьске, Братиславе, Праге, Кельне, Нюрнберге, Познани, Брюсселе, Штутгарте, Амстердаме, Гамбурге, Дрездене, Катовице, Вене; Париже, Бремене, Франкфурте-на-Майне, Милане, Мадриде, Аликанте, Лиссабоне, Вильнюсе, Дублине, Лондоне, Тель-Авиве, Лимасоле.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

