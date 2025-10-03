Дирижер Ролдугин ночевал «на столике» в Грозном из-за закрытия аэропорта Сочи

Российский дирижер Сергей Ролдугин был вынужден ночевать «на столике» в Грозном из-за введения ограничений в аэропорту Сочи. Об этом он рассказал в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Не принимались же вчера (самолеты в аэропорту Сочи. — «Газета.Ru») — нас отвезли в Грозный. Я там на столике ночевал», — сказал он журналисту.

По словам музыканта, в конечном итоге он прилетел из Грозного на попутке.

О введении ограничений в аэропорту Сочи представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 22:38 мск. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В мае Минтранс РФ сообщил, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Ранее в Росавиации рассказали о планах по выделению средств авиакомпаниям из-за ограничений.