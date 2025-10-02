На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили прием и выпуск воздушных судов

В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения
true
true
true
close
Shutterstock/StockphotoVideo

В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом ообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 22:38 мск.

В ночь на 2 октября аэропорты Саратова и Астрахани прекратили принимать рейсы. Была также приостановлена работа аэропорта Волгограда. Над городом прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Горожане рассказали, что слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников.

В Пензенской области вводился план «Ковер» над некоторыми районами на фоне режима «Беспилотная опасность».

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.

