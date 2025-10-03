На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мерзавец»: cтало известно, как любил ругаться Сергей Есенин

Яндекс Книги: поэт Сергей Есенин любил браниться словами «бандит» и «мерзавец»
Wikimedia Commons

Русский поэт Сергей Есенин наиболее часто в своих стихах употреблял такие бранные слова, как «дурак», «прохвост» и «трус». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Книг.

Сервис вместе с Национальным корпусом русского языка (НКРЯ) проанализировал произведения Есенина, обнаружив два полюса его творчества: резкий, хулиганский и нежный, лирический.

Среди других экспрессивных слов у поэта встречаются: «бандит», «мерзавец», «повеса», «бездельник», «разбойник», «шарлатан» и «леший».

При этом Есенин также часто использовал эпитеты «милая» и «любимая», «голубица» и «красотка» при описании женщин. Любимым ласковым обращением поэта было слово «милый», на втором месте — «голубчик», а на третьем — «дорогой».

3 октября исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина. Свои первые стихи он написал уже в 9 лет и рано нашел свое призвание в поэзии. Поэт прожил всего 30 лет, но успел создать сотни стихотворений и десятки поэм. Через них он делился своими мыслями о революции, о родине, природе и судьбе.

