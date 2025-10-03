Кончаловский о последнем съемочном дне Добровольской: «Тихо ушла с площадки»

В преддверии премьеры фильма «Авиатор» режиссер Егор Кончаловский поделился трогательными воспоминаниями о работе с Евгенией Добровольской, для которой эта роль стала последней в кино. Его слова передает «СтарХит».

По словам режиссера, состояние здоровья актрисы на момент съемок было тяжелым — она сильно похудела из-за болезни. Последние съемочные дни прошли в необычном месте — музее Скрябина, где, как отметил Кончаловский, съемки проводятся крайне редко.

Особенно эмоциональным, вспомнил постановщик, оказался финальный день работы с актрисой, поскольку он едва успел попрощаться с Добровольской.

«Когда закончили работу, я спросил, где Женя. Оказалось, она уже тихо ушла с площадки. Я поспешил к ее трейлеру, успел попрощаться. В тот момент у меня промелькнула мысль: увижу ли я ее еще? Так случилось, что не увидел», — поделился он.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил о кончине народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка. У нее остались четверо детей: старший сын Степан, средний сын Николай, младший сын Ян и дочь Анастасия.

