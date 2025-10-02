Путин прочитал стихи Пушкина на «Валдае»

Путин: строки Пушкина о Бородинской битве актуальны и сегодня

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прочитал отрывок из стихотворения российского поэта Александра Пушкина. Фрагмент выступления главы государства опубликовал Telegram-канал SHOT.

Глава государства рассказал, что его поразили строки Пушкина, написанные о Бородинской битве, они актуальны и сегодня.

«Хмельна для них славянов кровь; Но тяжко будет им похмелье», — прочитал отрывок российский лидер.

Путин отметил, что сам факт наличия России многим на Западе не нравится и все хотят принять участие в нанесении стратегического поражения стране, «чтобы там откусить здесь откусить».

«Хочется сделать выразительный жест, но здесь дам очень много, этого не будет», — добавил Путин.

Также глава государства признался, что у него дома на столе лежит томик Александра Пушкина, в который приятно погрузиться и почувствовать, «как люди тогда жили, чем дышали, что думали».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что не ощущает себя императором.