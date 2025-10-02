Путин заявил, что не ощущает себя императором

Путин: я не император, а избранный на определенный срок президент

Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что не считает, что его можно сравнивать с императором Александром I, и напомнил, что занимает выборную должность, ограниченную временным сроком. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Нет, не ощущаю [себя им]. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок — это большая разница», — сказал Путин, отвечая на вопрос.

Он также вспомнил, как российский император объединил Европу силой, победив Наполеона, и назвал Венский конгресс, определивший новые границы европейских государств в то время, важным событием.

При этом Путин подчеркнул, что повернуть историю вспять невозможно.

В августе народная артистка РСФСР Лариса Лужина сравнивала президента России с другим императором — Александром III. По ее мнению, политики схожи в том, что оба являются миротворцами.

Ранее Путин признался в законной гордости за Вооруженные силы России.