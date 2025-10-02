На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Острые козырьки» получат продолжение

Актер Киллиан Мерфи займется производством сиквела «Острых козырьков»
BBC Television Centre

Создатель культового сериала «Острые козырьки» Стивен Найт объявил о запуске нового проекта, который станет продолжением истории семьи Шелби. Об этом сообщает Deadline.

Действие сиквела развернется в 1953 году — в восстанавливающемся после Второй мировой войны Бирмингеме. В центре сюжета окажется новое поколение семьи Шелби, вовлеченное в жестокую борьбу за контроль над масштабным проектом реконструкции города.

Как сообщили создатели, сериал будет состоять из двух сезонов по шесть серий. Линси Солт, директор драматического отдела BBC, заявила, что новый проект продолжит традиции сериала, «изменившего правила игры в жанре криминальной драмы». Стивен Найт, в свою очередь, прокомментировал новость фразой: «Нас ждет безумное путешествие».

Другой информации о продолжении «Острых козырьков» пока нет. Оригинальный сериал, стартовавший в 2013 году, стал мировым феноменом. Проект получил премию BAFTA за лучший драматический сериал и завоевал миллионы поклонников по всему миру.

Также Deadline раскрывает, что полнометражный фильм по «Острым козырькам» находится на стадии постпродакшена и, как ожидается, выйдет в следующем году.

