Создатель «России-Руси» о скандале с Кадышевой: «Это ужасно, я требую сатисфакции»

Поэт Виктор Пеленягрэ — автор песни «Россия-Русь» Надежды Кадышевой — выразил удивление по поводу возможных нарушений авторских прав театром «Золотое кольцо». Об этом сообщает mk.ru.

Накануне стало известно, что Российское авторское общество (РАО) подало иск против ООО «Театр «Золотое кольцо» из-за концерта «Плывет веночек» Кадышевой. Причиной стало то, что на мероприятии были спеты песни «Россия-Русь» Виктора и Ксении Пеленягрэ и «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной без разрешения правообладателей.

Пеленягрэ считает, что задержка выплат могла произойти из-за обычной занятости и технических накладок. Он уверен, что в сложившейся ситуации не было какого-либо злого умысла со стороны организаторов.

«Забегались, запелись, отвлеклись — такое бывает. Как я могу судить их, если все очень зыбко в мире искусства! <…> Что же мы — звери? Я бы мог сказать сейчас: «Это ужасно, я требую сатисфакции». Но я не буду так говорить. Это же смешно», — заявил поэт.

По словам Пеленягрэ, он любит творчество Надежды Кадышевой и готов вновь поработать с артисткой. Поэт уверен, что у певицы всегда был качественный репертуар, и ее нынешний успех — результат многолетней работы.

«Как говорится: «Бог все делает вовремя». Значит, так нужно было, чтобы именно в это судьбоносное для нашей страны время они с Сашей явили себя миру во всей красе», — подытожил он.

