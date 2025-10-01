На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К «Золотому кольцу» Кадышевой подали иск из-за песни «Течет ручей»

РАО обратилось в суд с иском к организаторам концерта Кадышевой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российское авторское общество (РАО) подало иск против организаторов концерта певицы Надежды Кадышевой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу РАО.

РАО обратилось в суд против ООО «Театр «Золотое кольцо» из-за концерта «Плывет веночек», что прошел 11 апреля. Общество направило иск из-за нарушений авторских прав. По данным издания, на выступлении были спеты песни «Россия-Русь» Виктора и Ксении Пеленягрэ и «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной без разрешения правообладателей.

По словам РАО, они пытались урегулировать конфликт в досудебном порядке. Они попросили выплатить средства за использование композиций. Позже они направили официальную претензию.

«К сожалению, оба обращения Российского Авторского Общества были проигнорированы, вследствие чего РАО было вынуждено обратиться в суд с исковым заявлением в защиту законных прав указанных выше авторов», — рассказали в пресс-службе.

Гендиректором «Золотого кольца» является Александр Костюк — муж Кадышевой, а бенефициаром — их сын Григорий.

Ранее адвокат предупредила об опасности для театра Надежды Кадышевой.

