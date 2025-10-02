На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд не принял иск ветерана Афганистана к Пугачевой из-за ее слов о Дудаеве

Тверской суд Москвы вернул иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд руб.
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тверской суд Москвы вернул юристу и ветерану боевых действий Александру Трещеву исковое заявление к певице Алле Пугачевой из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве. Об этом сообщает ТАСС.

В Тверской суд столицы дело перешло после того, как иск оставил без движения Савеловский суд Москвы. Трещев требовал от певицы опровержения ее высказываний, которые, по его мнению, порочили честь и достоинство как его лично, так и других граждан России. Он также намеревался взыскать с Примадонны компенсацию морального вреда в размере 1,5 млрд рублей.

В то же время Трещев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Пугачевой на наличие признаков преступления по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»).

10 сентября журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Аллой Пугачевой, в рамках которого она назвала террориста Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией направил петицию президенту РФ Владимиру Путину с требованием лишить певицу звания народной артистки.

Ранее сообщалось, что у Леонида Агутина обнаружили задолженность перед налоговой.

