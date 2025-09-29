«Без корпоративов загнулся бы»: Юрий Лоза пожаловался, что ему урезали пенсию

Певец Юрий Лоза заявил, что ему урезали пенсию, исключив из неё дополнительные выплаты. Теперь сумма пенсии не превышает 16 тыс. рублей, из-за чего исполнителю приходится больше работать, посетовал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«За то, что я артист и у меня есть лишний доход за песни, авторские права, из моей пенсии убрали доплату москвича. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей», — заявил артист, пояснив, что при наличии дополнительного дохода пенсионера лишают московской доплаты.

Он добавил, что не считает потери колоссальными, но всё-таки из-за них вынужден чаще выступать на корпоративах. По его словам, судьба артиста — всё время трудиться ради капитала. Причём даже прежние суммы выплат, по мнению Лозы, были просто смешными, а теперь, когда они меньше 16 тыс. рублей, содержать семью без дополнительного заработка было бы просто невозможно.

«Смеётесь, что ли? Как можно прожить на 30-40 тысяч в Москве? А теперь даже меньше — 16 тысяч. Если бы не мои выступления и интервью, а также корпоративы, то давно бы уже загнулся», — заключил певец.

До этого певец Прохор Шаляпин рассказал, что старается сегодня зарабатывать как можно больше, чтобы иметь возможность делать сбережения на старость. Он признался, что не рассчитывает на помощь со стороны государства, так как с учётом стажа его пенсия составит 17-20 тыс. рублей. Однако при награждении и получении новых званий и регалий со стороны государства есть шанс на хорошую пенсию в районе 40 тыс. рублей, отметил исполнитель.

