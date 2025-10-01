Юрий Лоза пожаловался на «зализанных с ног до головы небожителей» на ТВ

Певец Юрий Лоза в Telegram-канале объяснил, почему редко появляется в телевизионных шоу и на радиоэфирах.

По словам Лозы, он не хочет «прогибаться» под редакторов и авторов телепередач, а также владельцев радиоволн.

«На основных каналах телевидения не так уж много музыкального вещания, поэтому те, от кого зависит появление артистов на экране, это зализанные с ног до головы небожители, которые и ведут себя соответствующе. Скажем, редактор любого, даже самого унылого музыкального действа, смотрит на артистов исключительно сверху вниз», — отметил артист.

Лоза добавил, что артисты не выбирают свой репертуар на телевидении. Как утверждает певец, мнением музыкантов не интересуются. По словам исполнителя, то же самое происходит и на радио.

«Поймите, система функционирует по своим законам, и повлиять на неё артисты не в состоянии! Вариантов действия у них не много: они могут либо прогнуться, либо отойти в сторону. Я выбрал второе», — заявил певец.

