Стас Михайлов решил раскрыть все свои секреты в фильме-автобиографии

Певец Стас Михайлов решил рассказать фанатам о своей жизни в фильме-автобиографии, в котором и сам исполнит одну из ролей, правда – не главную. Речь идет о художественной картине с элементами художественного вымысла, но основанная на правдивой жизни артиста, рассказал он в программе «Пятого канала».

Роль самого певца исполнит другой актер – Михайлов признался, что ему больше нравится роль автора повествования за кадром.

«Я не хочу быть актером, сниматься, нет. Фильм про меня, но… Я буду рассказчиком всего происходящего. Это мне больше нравится. Там будет правда, потому что это буду говорить я. Точно никто уже ничего не переиграет», — рассказал певец, добавив, что фильм раскроет множество его личных секретов.

По мнению артиста, картину получится очень интересной – она будет представлять собой не какую-то «высосанную из пальца» историю, а настоящий кусочек реальной жизни. До этого он уже отмечал, что, в числе прочего, в этой работе затронет историю своего неудачного первого брака с Инной Горб, скандального романа с сестрой певицы Валерии Натальей Зотовой и появления внебрачной дочери, а также отношений с замужней женщиной, которая впоследствии оставила супруга ради брака с Михайловым.

Важной частью повествования станет также путь исполнителя к сцене – история о том, как уроженец Сочи дважды неудачно пытался покорить столицу, а также вынужден был ради хоть какого-то заработка торговаться видеокассетами и пирожками в 90-е годы. Певец также отметил, что решил лично принимать участие в кастинге актеров.

Напомним, о том, что Стасу Михайлову предложили снять фильм-автбиографию стало известно еще в прошлом году – тогда он сообщил, что решил отказаться от этой идеи, так как пока не готов к ее реализации, но не стал делиться подробностями предложения.

