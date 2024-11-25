Михайлов получил предложение снять фильм о самом себе

Певец Стас Михайлов рассказал в беседе с zhizn.ru, что ему поступило предложение снять фильм о самом себе.

Михайлов признался, что отказался. Он объяснил, что пока не готов к такому. Артист не стал делиться подробностями предложения.

«Я как-то от этого всего пока в стороне держусь. Но предложение поступило, пока не буду забегать вперед», — поделился артист.

В ноябре Стас Михайлов рассказал, как из «скуфа» стал «масиком». Певец побеседовал с ведущими Павлом Волей и Ильей Соболевым на «Шоу Воли» о радикальных переменах в своем внешнем виде. Он признался, что его критиковали за похудение и новую прическу. По словам артиста, некоторым поклонникам нравилось, когда он был «лысым» и более «толстым».

В августе издание Life сообщало, что Стас Михайлов берет 8,5 миллиона рублей за выступление на корпоративах. Райдер Михайлова, согласно информации издания, якобы включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для него и его жены.

Пресс-секретарь Стаса Михайлова Анна Исаева ответила на слухи о том, что в его райдере есть элитный алкоголь и пункт об обязательном присутствии на корпоративах жены.

Ранее Стас Михайлов объяснил, почему вычеркнул алкоголь из райдера.