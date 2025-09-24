На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стас Михайлов вспомнил, когда ощутил себя звездой и разочаровался

Певец Михайлов признался, что ощутил себя звездой еще в 1992 году
Телеканал «Россия»

На вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» народный артист России Стас Михайлов рассказал, когда впервые ощутил себя звездой. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала «Россия».

Певец рассказал, что тоже участвовал в конкурсах.

«Интересный был момент, когда я в 1992 году победил на фестивале «Гардемарины эстрады». После этого я думал, что вся моя жизнь удалась и теперь я стану звездой», — делится он.

Однако молодой Михайлов разочаровался — сразу стать звездой не получилось, и признание пришло почти через 20 лет.

В середине сентября Стас Михайлов заявил, что ему важно иметь 60 пар брюк.

«У меня может вещь лежать. Вот этим казакам (в которых был на концерте. — Прим. ред.) им, по-моему, года три-четыре. А я вот их надел в первый раз вот под этот образ. Сегодня увидел, захотел их надеть и все», — отметил Михайлов.

Ранее жена певца Стаса Михайлова попросила не судить ее строго за самолюбование.

