Приобретенный в мае 2025 года Aurus Киркорова успел насобирать штрафов

SHOT: новый Aurus Киркорова получил 9 штрафов за несколько месяцев после покупки

Премиальный автомобиль Aurus Senat, который российский певец Филипп Киркоров приобрел в мае 2025 года, уже успел «отличиться» нарушениями правил дорожного движения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, автомобиль баклажанового цвета набрал девять штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей. Последний штраф был получен за превышение скорости — предположительно, личный водитель вез певца в частную клинику, где его недавно заметили припаркованным. Среди других нарушений: езда по полосам общественного транспорта и движение по обочинам МКАД.

Недавно СМИ сфотографировали машину Киркорова баклажанового цвета на дорогах Москвы. Автомобиль Aurus Senat оснащен 4,4-литровым мотором мощностью 598 л.с. Помимо нестандартного цвета, этот автомобиль декорирован персональной эмблемой артиста.

О том, что Киркоров купил Aurus Senat, стоимость которого начинается от 25 млн рублей и может достигать более 50 млн рублей, стало известно 26 сентября. Народный артист России, отмечает SHOT, купил машину еще в мае.

