В Москве на фото сняли уникальный Aurus Senat певца Филиппа Киркорова

В Москве сфотографировали уникальный Aurus Senat Филиппа Киркорова
Telegram-канал «Migalkinet_msk»

В Москве сфотографировали премиальный автомобиль Aurus Senat, принадлежащий российскому певцу Филиппу Киркорову. Изображение опубликовал Telegram-канал Migalkinet_msk.

Машина была сфотографирована на дорогах Москвы. Помимо нестандартного цвета, этот автомобиль декорирован персональной эмблемой артиста.

Автомобиль Aurus Senat оснащен 4,4-литровым мотором мощностью 598 л.с.

О том, что Киркоров купил Aurus Senat, стоимость которого начинается от 25 млн рублей и может достигать более 50 млн рублей, стало известно 26 сентября.

«Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня», — похвастался поп-король на презентации клипа MARGO и Lil Pump на песню Kukareku.

По словам артиста, автомобиль Aurus был его мечтой.

Ранее актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) лишился автомобиля из-за долгов.

