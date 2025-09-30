Баскова подозревают в многомиллионных задолженностях

У певца Николая Баскова обнаружили задолженность перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Издание утверждает, что Басков якобы должен федеральной налоговой службе 1 миллион 253 тысячи 451 рубль по своему ИП. «Газета.Ru» перепроверила информацию и не нашла задолженностей у певца. На ИНН артиста нет неоплаченных начислений.

Сейчас Басков занимается ремонтом своего «умного» дома. В апреле артист заявил, что еще долго будет ремонтировать недвижимость. Он пожаловался на огромные задержки. К примеру, связанные с доставкой заграничного материала.

По словам Баскова, он не может сказать, во сколько ему обходится ремонт. Он пошутил, что «сойдет с ума», если начнет считать стоимость.

В июле продюсер Сергей Дворцов заявил, что частное выступление Николая Баскова стоит около шести миллионов рублей.

Дворцов уточнил, что шесть миллионов рублей — старая сумма. Он не исключил, что певец мог поднять цену. Продюсер также назвал эстрадного артиста «легким на подъем и сотрудничество». По словам Дворцова, Басков заслуживает своего звания «золотой голос России».

Ранее Басков рассказал об угрозах после поддержки СВО.