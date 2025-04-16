Николай Басков рассказал о задержках при ремонте «умного» дома

Певец Николай Басков заявил, что покупает материалы для дома за рубежом

Певец Николай Басков заявил в беседе с «Пятым каналом», что еще долго будет ремонтировать свой «умный» дом.

Басков пожаловался на огромные задержки. К примеру, связанные с доставкой заграничного материала. Артист отметил, что мог бы покупать его в России, однако такие ткани не ткнут на родине. При этом исполнитель обратился к российским дизайнерам, чтобы обустроить свое жилье.

«У меня «умный» дом, российский. Всю мебель мне делала российский дизайнер, потрясающе просто, один в один, как с итальянским брендом. Даже лучше сделали», — поделился певец.

Басков отметил, что заказал себе кабинет из Италии. Но его не устроили «дырки».

«Там дырки были, не было комодов таких, шкафов. Мне наши российские производители сделали один в один просто, в чистоту, даже не придраться», — поделился исполнитель.

По словам Баскова, он не может сказать, во сколько ему обходится ремонт. Он пошутил, что «сойдет с ума», если начнет считать стоимость.

В декабре 2023 года Басков признался, что ему пришлось взять кредит ради строительства «умного» дома.

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