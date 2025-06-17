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Раскрыт гонорар Баскова за выступления у олигархов: «Чиновники его любят»

Продюсер Дворцов: Басков зарабатывает около 6 млн рублей за корпоратив
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что частное выступление народного артиста России Николая Баскова стоит около шести миллионов рублей. Его слова передает сайт «Страсти».

«Его зовут и на закрытые выступления, и на открытые. Его очень любят высокопоставленные люди. Он славится везде», — сказал эксперт.

Дворцов уточнил, что шесть миллионов рублей — старая сумма. Он не исключил, что певец мог поднять цену. Продюсер также назвал эстрадного артиста «легким на подъем и сотрудничество». По словам Дворцова, Басков заслуживает своего звания «золотой голос России».

Еще в конце декабря 2024 года продюсер Дворцов называл Диму Билана одним из самых популярных российских артистов у российских олигархов. Ему конкуренцию в этом списке составили Григорий Лепс и Николай Басков.

Эксперт раскрывал, что гонорар артистов за корпоратив может достигать пяти миллионов рублей. Любимыми артистками российских олигархов были названы Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймбрери.

Ранее стало известно, что певец Глызин закрыл музыкальное агентство из-за многомиллионных убытков.
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