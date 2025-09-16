Басков рассказал об угрозах после поддержки СВО

Певец Николай Басков признался в беседе с NEWS.ru, что начал получать угрозы после публичной поддержки специальной военной операции на Украине.

Басков отметил, что был одним из первых артистов, высказавшихся за СВО. По словам артиста, недоброжелатели прислали ему около 280 тысяч проклятий и третировали его мать. Исполнитель не исключил, что к этому могли быть причастны его украинские коллеги. Он заявил, что некоторые артисты публиковали его номер в открытый доступ.

«Понимаете, мы тоже как бойцы. Первый год было обрушено огромное количество неприятных смс, постов, комментариев, угроз. Безостановочно. И это, конечно, всё делало нас только сильнее», — отметил певец.

16 сентября Басков поспорил с коллегой Ириной Дубцовой на пресс-конференции, посвященной акции по поддержке военных в госпиталях. Во время своей речи Дубцова заявила, что патриотизм должен быть добровольным. Она отметила, что участники акции делают это «с простым человеческим посылом, не с какими-то декорациями». Басков вмешался в рассуждение. Он считает, что звезды должны подавать пример в таких делах.

