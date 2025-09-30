На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семен Слепаков нашел у себя украинские корни и даст концерт в Лондоне

Комик Слепаков даст в Лондоне квартирник на 400 человек
Кадр из видео/Рада и тёрки/YouTube

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) даст небольшой концерт в Лондоне. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Организаторы квартирника на 400 человек нашли у Слепакова украинские корни, о чем рассказали потенциальным посетителям концерта. Также организаторы указывают, что шоумен выступает против СВО.

По данным канала, за новый образ Слепакова отвечает фирма EventFirst — дочерняя компания лондонской EventFirst Company Ltd, финансирующая ВСУ. Ее директором является украинец Дмитрий Мичук.

Слепаков выступит на площадке «The Clapham Grand». На квартирнике будет запрещено снимать, использовать телефон, лазерные ручки, а видеокассеты и пленки могут быть уничтожены.

В новой программе Слепаков планирует шутить на тему своего иноагентства и размышлять о жизни за последние два года, проведенных в Израиле. Билеты обойдутся в цену от £65 до £950.

Также в рамках мини-тура комик планирует выступить в Тель-Авиве.

В начале сентября суд оштрафовал Слепакова за неуплату иноагентсткого штрафа.

Ранее Семен Слепаков назвал цену выступления без политических песен.

