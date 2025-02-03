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Семен Слепаков назвал цену выступления без политических песен

SHOT: комик Слепаков поднял размер гонорара за корпоративы
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Владимир Песня/РИА Новости

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) назвал цену выступления без политических песен, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Слепаков, по данным издания, поднял ценник на свои выступления до 5,6 миллиона рублей — примерно на полмиллиона рублей. Аудитория и ее национальность для певца и юмориста не важны — утверждается, что он откажется от скандальных политических песен, а плейлист из его репертуара могут составить сами гости корпоратива.

Выступление продлится 45 минут. В райдере артиста, пишет SHOT, номер люкс в пятизвездочном отеле, перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, а также проезд на дорогих автомобилях. За пределами СНГ водитель не должен знать русского языка, отмечает издание.

В гримерке организаторы просят иметь воду премиального бренда и только свежие продукты, за отсутствие которых обещают штрафы.

Накануне продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар народного артиста России Дмитрия Маликова.

Ранее Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, подняла цены за выступление на корпоративах до 10 миллионов рублей.

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