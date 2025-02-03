Семен Слепаков назвал цену выступления без политических песен

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) назвал цену выступления без политических песен, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Слепаков, по данным издания, поднял ценник на свои выступления до 5,6 миллиона рублей — примерно на полмиллиона рублей. Аудитория и ее национальность для певца и юмориста не важны — утверждается, что он откажется от скандальных политических песен, а плейлист из его репертуара могут составить сами гости корпоратива.

Выступление продлится 45 минут. В райдере артиста, пишет SHOT, номер люкс в пятизвездочном отеле, перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, а также проезд на дорогих автомобилях. За пределами СНГ водитель не должен знать русского языка, отмечает издание.

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