Суд оштрафовал Слепакова за неуплату иноагентсткого штрафа

РИА Новости: суд оштрафовал Слепакова на 60 тысяч рублей за неуплату штрафа
Владимир Песня/РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал комика и музыканта Семена Слепакова за неуплату в срок штрафа за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Признать Слепакова Семена Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей», — говорится в документах.

Согласно документам, Слепакова признали виновным по статье о неуплате административного штрафа в срок. Данное положение влечет за собой взыскание в двукратном размере суммы. Таким образом, комик не оплатил в срок штраф в размере 30 тысяч рублей.

В августе материалы суда показали, что исполнительное производство в отношении Слепакова закрыли после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. В документах уточнялось, что артист полностью оплатил штраф.

Ранее Семен Слепаков назвал цену выступления без политических песен.

