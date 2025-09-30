На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезду «Форсажа» арестуют из-за соседской собаки

В США выдан ордер на арест актера Тайриза Гибсона
true
true
true
close
Dave Starbuck/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Атланте (штат Джорджия, США) выдан ордер на арест актера Тайриза Гибсона в связи с расследованием по делу о жестоком обращении с животными. Об этом пишет Daily Mail.

46-летнюю звезду «Форсажа» арестуют ввиду причастности одной из его четырех собак породы кане корсо к инциденту с соседской собакой.

Полицейская служба по защите животных установила, что певец и актер регулярно позволял собакам свободно бродить по району.

В конце концов одна из них напала на собаку местного жителя — пятилетнего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Генри. Хозяин обнаружил Генри без признаков жизни со следами укусов.

На кадрах с камер наблюдения видно, как несколько собак в Гибсона скребутся в соседскую дверь за несколько минут до нападения.

За неделю до случая с Генри в полицию поступило не менее пяти других сообщений о том, что собаки Гибсона гуляют без присмотра.

Сейчас артист находится в Дубае на психологической реабилитации. Еще 22 сентября Гибсон заявил, что сдаст своих собак в Службу по защите животных, однако не сделал этого, после чего собаки пропали.

В 2023 году Тайриз Гибсон подал в суд на хозяйственный магазин из-за расизма.

Ранее Мария Машкова пообещала вернуться в Россию.

