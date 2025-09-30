На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мария Машкова пообещала вернуться в Россию: «Сколько бы мне ни было лет!»

Актриса Мария Машкова: я обязательно вернусь в РФ, сколько бы мне ни было лет
true
true
true
close
masha_mashkova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Машкова поблагодарила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) интернет-пользователей за то, что они дают обратную связь после просмотра видеоверсии спектакля «Надеждины» на YouTube.

Машкова призналась, что сильно сомневалась в возможности передать эмоциональный эффект через экран, но опасения оказались напрасными, поскольку она получила множество писем с благодарностью от фанатов.

«Вы так горько плачете, при этом твердо повторяя: будем жить! И меня захлестнуло столько эмоций», — поделилась артистка.

Отдельно Машкова выразила благодарность зрителям, которые посмотрели спектакль из России и Украины. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

«Спасибо всем, кто смотрит сейчас нас в Украине и России. Я обязательно приеду к вам и сыграю еще раз вживую. Сколько бы мне ни было лет к этому моменту. Обещаю!» — заявила знаменитость.

Звезда сериала «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами