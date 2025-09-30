Мария Машкова пообещала вернуться в Россию: «Сколько бы мне ни было лет!»

Актриса Мария Машкова: я обязательно вернусь в РФ, сколько бы мне ни было лет

Актриса Мария Машкова поблагодарила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) интернет-пользователей за то, что они дают обратную связь после просмотра видеоверсии спектакля «Надеждины» на YouTube.

Машкова призналась, что сильно сомневалась в возможности передать эмоциональный эффект через экран, но опасения оказались напрасными, поскольку она получила множество писем с благодарностью от фанатов.

«Вы так горько плачете, при этом твердо повторяя: будем жить! И меня захлестнуло столько эмоций», — поделилась артистка.

Отдельно Машкова выразила благодарность зрителям, которые посмотрели спектакль из России и Украины. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

«Спасибо всем, кто смотрит сейчас нас в Украине и России. Я обязательно приеду к вам и сыграю еще раз вживую. Сколько бы мне ни было лет к этому моменту. Обещаю!» — заявила знаменитость.

Звезда сериала «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

