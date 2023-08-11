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Звезда «Форсажа» требует с хозяйственного магазина $1 млн из-за расизма

Актер Тайриз Гибсон подал в суд на хозяйственный магазин из-за расизма

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Jordan Strauss/AP

Актер Тайриз Гибсон подал в суд на хозяйственный магазин The Home Depot. Об этом сообщает Sky News.

Гибсон заявил, что он и его двое коллег подверглись дискриминации на расовой почве. Артист потребовал от организации $1 млн. В иске утверждается, что продавцы «преднамеренно вмешивались и отказывались обрабатывать трансакцию, основываясь на своих необоснованных подозрениях в отношении Гибсона из-за его цвета кожи».

Также в документе сказано, что Гибсон смог завершить покупку только спустя 20 минут «бурного спора» с менеджером магазина.

«Действия кассира и менеджера были дискриминационными по признаку расы и происхождения. Другого правдоподобного объяснения жестокому обращению с истцами нет», — заявляется в иске.

Гибсон известен по роли Романа Пирса в серии фильмов «Форсаж». Он также снялся в таких картинах, как «Полет Феникса», «Трансформеры», «Трансформеры 3: Темная сторона Луны», «Легион», «Поединок». Артист исполнил главную мужскую роль в клипе Леди Гага «Telephone».

В июне Вин Дизель рассказал, как фанаты изменили его представление о продолжении «Форсажа 10».

Ранее в Армении выделили $6 миллионов на концерт Снуп Догга.

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