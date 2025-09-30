«Нераскаявшийся» Пи Дидди может сесть в тюрьму на 11 лет

Прокуроры призвали федерального судью Нью-Йорка приговорить продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) к тюремному заключению сроком более 11 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Обвинение настаивает на наказании в 11 лет и 3 месяца за организацию Комбсом проституции и насилие. Прокуратура ссылается на одну из обвинительниц, которая признается, что живет в страхе на фоне возможного освобождения музыкального магната. В ходатайстве подчеркивается серьезность преступлений рэпера и отмечается, что до этого он уже прибегал к насилию и запугиванию. В документе Комбса называют «нераскаявшимся».

Защита Пи Дидди, напротив, просит назначить не более 14 месяцев заключения, ссылаясь на то, что Комбс уже провел за решеткой почти 13 месяцев.

В июле 2025 года суд присяжных признал Пи Дидди виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией и оправдал по самым серьезным обвинениям — сговору с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Комбсу грозило пожизненное заключение, теперь ему могут назначить до 20 лет лишения свободы.

В начале августа адвокаты Пи Дидди подтвердили, что попросили президента США Дональда Трампа о помиловании. До этого экс-лидер США заявлял, что дружил с Пи Дидди, но остался недоволен отсутствием поддержки со стороны рэпера во время избирательной кампании.

