Адвокаты Пи Дидди подтвердили, что попросили Трампа о помиловании

Адвокат американского музыканта и продюсера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) Николь Уэстморленд подтвердила, что юристы рэпера обратились с просьбой о помиловании к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

«Мы связались [с администрацией Трампа ]и провели переговоры о помиловании», — говорит она.

Комбса адвокат называет подающим надежды человеком.

До этого Трамп заявлял, что действительно дружил с Пи Дидди, но остался недоволен отсутствием поддержки со стороны рэпера во время избирательной кампании. Это, по словам Трампа, затрудняет помилование.

В июле 2024 года бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила Пи Дидди в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. В мае звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как пострадала на вечеринке Пи Дидди.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

В июле 2025 года суд присяжных признал Пи Дидди виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией и оправдал по самым серьезным обвинениям — сговору с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Комбсу грозило пожизненное заключение, теперь ему могут назначить дл 20 лет лишения свободы.

Ранее жертва Пи Дидди попросила выпустить его из тюрьмы.