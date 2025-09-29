На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самого популярного видеоблогера в мире назвали психопатом после жестокого видео

Блогера MrBeast раскритиковали за видео с привязанным в горящем доме каскадером
true
true
true
close
X

Самый популярный видеоблогер в мире MrBeast (настоящее имя Джеймс Стивен Дональдсон) подвергся критике после нового видео, которое подписчики посчитали жестоким. Об этом пишет Metro.

В видеоролике под названием «Рискнули бы вы жизнью за 500 000 долларов?» блогер предлагает профессиональному каскадеру по имени Эрик пройти серию из семи опасных ловушек за денежные призы.

В первом испытании Эрика привязывают к стулу внутри горящего здания на глазах). Эрику удается освободиться и сбежать относительно невредимым. Однако его обувь загорелась, и находившиеся поблизости пожарные бросились на помощь с огнетушителем.

После того, как фрагмент видео завирусился, некоторые зрители стали называть MrBeast «психопатом».

«У него сломан мозг. И родители должны убедиться, что их дети не смотрят это пыточное порно. И у любого взрослого, наблюдающего за этой дрянью, тоже не все в порядке с головой», — пишет один из пользователей социальной сети X.

В августе стало известно, что MrBeast тратит миллионы долларов на здоровье матери ради будущих детей.

Ранее блогеры установили рекорд Гиннесса по сбору средств на благотворительность.

