Пугачева остается владелицей прав на более 160 своих песен в России

РИА Новости: певица Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева остается владелицей прав более чем на 160 песен в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы из реестра произведений российских правообладателей.

Творческое наследие Пугачевой включает: более 40 песен ее авторства, 146 композиторских работ и 22 произведения, в которых она выступила и автором текста, и композитором. Всего — 166 произведений.

Защитой авторских прав в РФ занимается Российское авторское общество (РАО): если кто-то хочет публично исполнить песни Примадонны, он должен заплатить вознаграждение в РАО, а организация впоследствии перечислит деньги правообладателю.

Накануне Филипп Киркоров заявил в беседе с ТАСС, что включил бы песни Аллы Пугачевой в школьную программу. Он назвал композиции артистки высоким искусством. По мнению Киркорова, школьникам стоит также изучать композиции Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Муслима Магомаева.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми уехала из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Галкин объяснил, почему снял обручальное кольцо.

