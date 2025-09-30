«Пока не получается»: Галкин объяснил, почему снял обручальное кольцо

Комик и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что снял обручальное кольцо на фоне восстановления после ДТП.

На днях муж певицы Аллы Пугачевой поделился роликом, в котором анонсировал предстоящие концерты на Кипре. В комментариях интернет-пользовательница заметила, что с руки юмориста пропал брачный атрибут, и спросила: «А что обручальное кольцо не надеваете?»

«После аварии все еще не сходит отек – пока не получается», — ответил ей комик.

7 августа Галкин появился в гипсе на концерте в Юрмале. Позднее юморист объяснил, что попал в аварию: он ехал на велосипеде по всем правилам, но неожиданно на дорогу «выскочил» автомобиль — и Галкин в «него впилился». В результате ДТП Галкин получил перелом правой руки и повреждение сухожилий. Несмотря на травмы, артист продолжил давать концерты.

Галкин и Пугачева вместе с 2001 года, в декабре 2011-го они узаконили свои отношения. После начала специальной военной операции на Украине звездная чета уехала из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

