На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пока не получается»: Галкин объяснил, почему снял обручальное кольцо

Комик Максим Галкин подтвердил, что снял обручальное кольцо после ДТП
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что снял обручальное кольцо на фоне восстановления после ДТП.

На днях муж певицы Аллы Пугачевой поделился роликом, в котором анонсировал предстоящие концерты на Кипре. В комментариях интернет-пользовательница заметила, что с руки юмориста пропал брачный атрибут, и спросила: «А что обручальное кольцо не надеваете?»

«После аварии все еще не сходит отек – пока не получается», — ответил ей комик.

7 августа Галкин появился в гипсе на концерте в Юрмале. Позднее юморист объяснил, что попал в аварию: он ехал на велосипеде по всем правилам, но неожиданно на дорогу «выскочил» автомобиль — и Галкин в «него впилился». В результате ДТП Галкин получил перелом правой руки и повреждение сухожилий. Несмотря на травмы, артист продолжил давать концерты.

Галкин и Пугачева вместе с 2001 года, в декабре 2011-го они узаконили свои отношения. После начала специальной военной операции на Украине звездная чета уехала из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее художник Сафронов предложил Киркорову нанять Рукавишникова для установки памятника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами