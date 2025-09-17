Киркоров предложил включить Пугачеву в школьную программу: «Это высокое искусство»

Певец Киркоров признался, что включил бы песни Пугачевой и Лещенко в школьную программу

Народный артист России Филипп Киркоров заявил в беседе с ТАСС, что включил бы песни Аллы Пугачевой в школьную программу.

«Потому что это высокое искусство. Это настоящее, это наша эпоха, это целая жизнь», — поделился певец.

По мнению Киркорова, школьникам стоит также изучать композиции Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Муслима Магомаева. Как отметил исполнитель, вышеперечисленные артисты были для него примером как в творчестве, так и в жизни. Они мотивировали его к профессии.

«Это наша база, наши корни, наш фундамент, на котором последующие артисты выросли. И возмужали. Я бы изучал их творчество, потому что оно очень глубокое и настоящее. Если говорить о любви к родине. Так как пел Кобзон искренне, любя свою страну, не пел никто и не споет больше никогда», — рассказал исполнитель.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

