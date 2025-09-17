На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киркоров предложил включить Пугачеву в школьную программу: «Это высокое искусство»

Певец Киркоров признался, что включил бы песни Пугачевой и Лещенко в школьную программу
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров заявил в беседе с ТАСС, что включил бы песни Аллы Пугачевой в школьную программу.

«Потому что это высокое искусство. Это настоящее, это наша эпоха, это целая жизнь», — поделился певец.

По мнению Киркорова, школьникам стоит также изучать композиции Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Муслима Магомаева. Как отметил исполнитель, вышеперечисленные артисты были для него примером как в творчестве, так и в жизни. Они мотивировали его к профессии.

«Это наша база, наши корни, наш фундамент, на котором последующие артисты выросли. И возмужали. Я бы изучал их творчество, потому что оно очень глубокое и настоящее. Если говорить о любви к родине. Так как пел Кобзон искренне, любя свою страну, не пел никто и не споет больше никогда», — рассказал исполнитель.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

Ранее Газманов увеличил гонорар из-за популярности в TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами