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«Не баснословная сумма»: Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Лев Лещенко: получаю пенсию в 30 тыс. рублей без всяких доплат
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Из личного архива Льва Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что получает весьма скромную пенсию в 30 тыс. рублей, так как отказался от всех дополнительных выплат. Обеспечить комфортный уровень жизни позволяет работа, признался он в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Пенсионные выплаты в 30 тыс. рублей Лещенко получает как народный артист РСФСР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют. Конечно, я продолжаю работать и не рассчитываю на пенсионные средства», — рассказал певец.

Артистам полагаются различные дополнительные начисления, добавил Лещенко, сообщив, что отказался от них. По словам исполнителя, у него нет времени «бегать по инстанциям», добиваясь доплат, поэтому он хотел бы, чтобы их направили нуждающимся гражданам.

«А я обойдусь», — заявил он.

При этом исполнитель рассказал, что продолжает обеспечивать свою жизнь выступлениями, за которые получает гонорары, а также предпринимательской деятельностью. Пенсии же артист не тратит и откладывает.

На днях дрессировщик Юрий Куклачев пожаловался на пенсию, которая составляет «не менее 50 тыс. рублей». Он рассказал, что, помимо основного пособия от государства, также получает доплату за звание народного артиста, но денег для комфортной жизни ему все равно не хватает.

Ранее сообщалось, что на повышение пенсий и пособий в РФ выделили около 300 млрд рублей.

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